رئيس دولة يهدد مخالفي "إجراءات كورونا" في بلده بالقتل رميا بالرصاص

في ظل الإجراءات الوقائية الصارمة التي تتخذها معظم دول العالم لمواجهة وباء كورونا، حذر رئيس الفلبين رودريغيو دوتيرتي منتهكي قواعد الحجر بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب.

وقال دوتيرتي في خطاب بثه التلفزيون، إن "من الضروري للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي"، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة بالبلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة، وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرا في بادئ الأمر أصبح الآن بالمئات يوميا.



وقال دوتيرتي، الرئيس المثير للجدل: "الأوضاع تسوء. لذا فإنني أخطركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.

أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم، فاقتلوهم رميا بالرصاص".

وأضاف: "هل هذا مفهوم؟ القتل. سأدفنكم بدلا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".

وجاءت تصريحاته بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات، الأربعاء، لسكان إحدى المناطق الفقيرة في العاصمة مانيلا، كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدمها الحكومة.

لكن قائد الشرطة الوطنية قال إن قوات الأمن "تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام، وإن القوات لن تطلق النار على أحد".



