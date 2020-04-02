نائبة تصف حكومة تصريف الأعمال بـ ربيع الفاسدين

وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، حكومة تصريف الاعمال بـ”ربيع الفاسدين”.



وقالت نصيف في تصريح متلفز إن “البرلمان وخلال الثلاثة اشهر الماضية بات مقيدا لا يستطيع مراقبة ومحاسبة الحكومة بسبب تداعيات استقالة الحكومة وعدم تعيين رئيس وزراء جديد بالاضافة الى أزمة كورونا”.



وأضافت أن “هذه الفسحة جعلت الفاسدين يمرون بفترة ممكن تسميتها “ربيع الفاسدين””، مبينة أن “هناك صفات فساد تعقد وتمرر تحت الطاولات السرية”.



يشار إلى أن هناك اطرافا سياسية تحاول الابقاء على عادل عبد المهدي بمنصبه تماشيا مع رغبة ايران التي تدفع إلى الحليلولة دون تسنم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي منصبه من خلال افشال مهمته عبر نواب موالون لها.













