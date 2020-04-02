عاجل .. المصابون بفيروس كورونا في إيران يتخطون الـ50 ألف حالة
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وفاة جنرال في الحرس الثوري الإيراني بعد اصايته بكورونا
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عاجل.. سلطنة عُمان تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231
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عاجل.. تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك
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عاجل .. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد إصابة وزير الصحة في حكومته بفيروس كورونا
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عاجل.. الفلبين تعلن وفاة سفيرتها لدى لبنان بفيروس كورونا
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الصحة تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس كورونا وأربع حالات وفاة