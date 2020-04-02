وفاة جنرال في الحرس الثوري الإيراني بعد اصايته بكورونا



توفي القيادي في الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد ميرزا سلجي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقالت وكالة أنباء /تسنيم/ الإيرانية، اليوم الخميس، أن اللواء سلجي توفي بمدينة همدان غرب البلاد، جراء إصابته بفيروس كورونا.



واوضحت الوكالة أن اللواء سلجي كان يشغل منصب قائد الكتيبة 152 بفيلق /أنصار الحسين/ التابعة لقوات الحرس الثوري، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية.



ومنذ ظهور كورونا في 19 شباط الماضي، توفي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين الإيرانيين بسبب الفيروس.



وفي 22 آذار الماضي، توفي اللواء في قوات الحرس الثوري حسين أسد الهي، مسؤول تجنيد وإرسال المقاتلين الإيرانيين والأفغان إلى سوريا، جراء إصابته بالفيروس.