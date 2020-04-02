متناسيا ميليشيات بلاده في العراق... ظريف: إيران ليس لها وكلاء بل أصدقاء



قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إن إيران ليس لها وكلاء بل أصدقاء متناسيا ميليشات بلاده التي تهيمن على القرار السياسي بالعراق.



وجاءت تصريحات ظريف بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اكد فيها أن طهران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجوم خاطف على أهداف أمريكية في العراق.



وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر ”في الحقيقة ستدفع إيران ثمنا باهظا للغاية“.

وأضاف ”استنادا إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق. في الحقيقة ستدفع إيران ثمنا باهظا للغاية إذا حدث هذا.