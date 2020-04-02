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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 02 نيسان 2020 01:10 م

عضو بلجنة الاتصالات النيابية تدعو الى توفير الانترنت مجانا والتوقف عن تهريب السعات المستمر

انترنت
عضو بلجنة الاتصالات النيابية تدعو الى توفير الانترنت مجانا والتوقف عن تهريب السعات المستمر


دعــت عـضـو لـجـنـة الاتــصــالات والإعـــلام الـنـيـابـية هـدى سـجـاد، وزارة الاتـصـالات إلـى تقوية خدمة الإنـتـرنـت وتـوفـيـرهـا مـجـانـا والعمل على إيـقـاف تـهـريـب سعات الانــتــرنــت المـسـتـمـر.

وقالت سجاد في بيان صحفي إنـه   ان ٍ الظرف الحالي الـذي يعيشه العراق والعالم المتمثل بحظر الـتـجـوال والتجمعات  وتحول الـدراسـة إلى الـكـتـرونـيـة تـجـنـبـاً لانـتـشـار فيروس كورونا / كـوفـيـد – 19/ يـسـتـدعـي قـيـام الــــوزارة بـالـضـغـط عـلـى شـركـات الانـتـرنـت لتخفيض أسـعـار خدماتها أو توفيرها لمــن يــكــون أولــيــاء أمــورهــم مــن أصــحــاب الـدخـل ٍالمحدود  بالمجان لفائدة أكبر عدد ممكن من الطلبة .

 وطالبت سجاد بالـــقـــيـــام بـــزيـــادة سعات الانترنت المحلية والدولية وجعلها مــجــانــيــة أو تــخــفــيــض أســـعـــارهـــا إلــــى الــحــد الأدنى وإيـقـاف تـهـريـب سعات الانــتــرنــت المـسـتـمـر، وإيــجــاد خـطـة لــبــدء الـعـمـل.
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