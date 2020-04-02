الزراعة تدرس اضافة اربعة ملايين دونم الى الرقعة الزراعية



اعلنت وزارة الزراعة انها تدرس في الوقت الحالي زيادة المساحة الزراعية الى ٢٠ مليون دونم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي :" ان العراق حقق زراعة اكثر من 16 مليون دونم من محاصيل متنوعة من بينها الحنطة والشعير، وتدرس الوزارة امكانية زيادة الرقعة الى 20 مليون دونم ".



واضاف النايف :" ان المحاصيل الزراعية وصلت الى مراحل الحصاد، وهنالك مخاوف من تعرض بعض الاراضي الزراعية لموجة السيول "، مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد قدوم سيول من المرتفعات في عدد من مناطق البلاد ".



ف.ا