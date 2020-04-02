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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 12:40 م

كيف ينظر الدولي علاء عبد الزهرة الى اكمال الموسم الكروي ؟

علاء عبد الزهرة

استبعد  اللاعب الدولي نجم فريق الشرطة علاء عبد الزهرة  اكمال الموسم الكروي الحالي، مؤكدا :" ان هذا الامر  بات  ضربا من الخيال وفق المعطيات وما تمر به الكرة في عموم العالم".

وقال عبد الزهرة في تصريح صحفي :"  ان فايروس كورونا انهى الدوري بشكل رسمي "، مشيرا الى :" ان حظر التجوال الذي مدد إلى التاسع عشر من الشهر الجاري يدل على أن هناك نية لتمديد الحظر لفترة أخرى ، وحتى وأن فتح الحظر فالأندية تحتاج على الأقل لمدة شهر للاستعداد مجددا لاستئناف الدوري ، وبالتالي فان ما تبقى من الوقت لن يسعف اتحاد الكرة  لتنظيم مسابقة الدوري".

وبين :" ان اللاعبين يسعون للحفاظ على العامل البدني من خلال تدريبات القوة داخل البيوت بعد تطبيق  حظر التجوال في العراق، لكن تلك التدريبات لا تكفي لتحضير اللاعبين لخوض مباريات الدوري في حال تم الاستئناف ، وبالتالي الاندية تحتاج إلى الوقت وهذا الأمر يعقد عملية استكمال الدوري".

يشار  الى  ان الدوري العراقي الممتاز  توقف اعتبارا من  الثاني عشر من شهر  آذار الماضي ، دون ان يحدد موعد لاستئنافه.

ف.ا
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