محافظة ديالى تطلق خطة لتلافي " ازمة غذائية " في مناطقها الفقيرة



اعلنت خلية الازمة في ديالى عن انطلاق خطة عاجلة لدعم 12 منطقة لتفادي ازمة غذاء.



وقال عضو خلية الازمة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي :" ان خلية الازمة ، بالتنسيق مع فرع توزيع وزارة التجارة ، بدأ ضخ كميات كبيرة من( السكر- الطحين- الزيت) لعشرات الاف من الاسر في 12 منطقة سكنية في ديالى ، ضمن مفردات البطاقة التموينية من خلال الوكلاء المعتمدين ".



واضاف الحيالي :" ان هذه المناطق تعاني من معدلات فقر حادة ، وجرى شمولها بضخ المواد الغذائية لتفادي ازمة انسانية "، مؤكدا :" ان بقية مناطق ديالى سيجري شمولها بالتوزيع وفق جداول زمنية محددة ، مع اعطاء استثناءات لمرور مركبات نقل المواد لتوزيعها على الاهالي خلال 24 ساعة ".



ودعا وزارة التجارة الى ضخ انواع اخرى من المواد الغذائية الاساسية ، خاصة وان معدلات الفقر في ديالى تفوق 30% بالاضافة الى وجود من 40-60 الف اسرة نازحة تعيش وضعا صعبا للغاية ".



ف.ا