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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 12:35 م

محافظة ديالى تطلق خطة لتلافي " ازمة غذائية " في مناطقها الفقيرة

ديالى

اعلنت خلية الازمة في ديالى عن انطلاق خطة عاجلة لدعم 12 منطقة لتفادي ازمة غذاء.

وقال عضو خلية الازمة عبدالله الحيالي في تصريح صحفي :" ان خلية الازمة ، بالتنسيق مع فرع توزيع وزارة التجارة ، بدأ ضخ كميات  كبيرة من( السكر- الطحين- الزيت) لعشرات الاف من الاسر في 12 منطقة سكنية في ديالى ، ضمن مفردات البطاقة التموينية من خلال الوكلاء المعتمدين ".

واضاف الحيالي :" ان هذه المناطق تعاني من معدلات فقر حادة ، وجرى شمولها بضخ المواد الغذائية لتفادي ازمة انسانية "،  مؤكدا :" ان بقية مناطق ديالى سيجري شمولها بالتوزيع وفق جداول زمنية محددة ، مع اعطاء استثناءات لمرور مركبات نقل المواد لتوزيعها على الاهالي خلال 24 ساعة ".

ودعا وزارة التجارة الى ضخ انواع اخرى من المواد الغذائية الاساسية ، خاصة وان معدلات الفقر في ديالى تفوق 30% بالاضافة الى وجود من 40-60 الف اسرة نازحة تعيش وضعا  صعبا للغاية ".

ف.ا
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