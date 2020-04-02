نائبة : الحلبوسي خان الدستور واهدر المال العام



اتهمت النائبة نوران عبد الامير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بخيانة اليمين الدستورية واهدار المال العام .



وقالت نوران في تصريح صحفي :" ان الحلبوسي خرق الدستور وخان اليمين الدستورية بسبب سكوته على نواب مزورين ، ومنحهم اموالا ومرتبات غير رسمية ، ولا بد من محاسبته".



واضافت :" ان معظم دول العالم اتخدت قرارات حاسمة بعقد جلسات استثنائية لمنع انحدار البلد نحو الهاوية "، مشيرة الى :" ان السلطة التشريعية برئيسها الحلبوسي ، لديها رؤية منافية للواقع ، في الاستمرار بتعطيل السلطة التشريعية لمدة ٣ اشهر متواصلة بعد ان تمتع اعضاؤها بعطلهم خلال الفصل التشريعي الماضي".



وخلصت الى القول :" ان الدورة البرلمانية الحالية لم تؤد عملها الرقابي حسب الدستور والقانون، ولم تحقق نتائج في ظل انتشار الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ".



ف.ا