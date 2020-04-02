نائب : رئيس الجمهورية يريد كسر ارادة " الجيل الثاني " من الطبقة السياسية

استبعد تحالف "الفتح" تمرير الزرفي داخل قبة البرلمان ، ووصفه بانه "حلم"، مبينا ان رئيس الجمهورية اراد كسر ارادة الجيل الثاني من الطبقة السياسية بترشيح الزرفي وفرض ارادته.

وقال النائب عن الفتح عباس الزاملي في تصريح صحفي :" ان تحالف الفتح لن يسمح بتمرير اية شخصية لمنصب رئيس الوزراء ذي ولاءات اميركية دون الولاء للعراق ".



واضاف الزاملي :" ان تقديم رئيس الجمهورية برهم صالح المرشح عدنان الزرفي واصراره على تمريره ، الهدف منه فرض ارادات " ، مشيرا الى :" ان تمريره ، دون توافق ومن خلال طريقة الفرض ، هو حلم ، خاصة ان التجربة العملية اثبتت صعوبة تمرير شخصية دون توافقات وطنية ".



واوضح :" ان رئيس الجمهورية مصر على شخصية الزرفي ، ويريد من خلال المفاوضات واللقاءات السياسية كسر ارادة الجيل الثاني من القيادات السياسية الذي اثبت نجاحه خلال المفاوضات وتقدمها ".





ف.ا