روحاني وتصريحاته المتناقضة : فيروس كورونا قد يبقى في إيران للعام المقبل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طريق مكافحة فيروس كورونا لن يكون قصيرا، وإن الفيروس قد يبقى في البلاد حتى الشهور المقبلة أو العام المقبل.

وأضاف روحاني في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قد نفرض قيودا على التجمعات للحد من انتشار الفيروس.

وأكد ان، بلاده لن تواجه مشكلة خلال العام الفارسي الجاري في تأمين العملة الأجنبية والسلع الأساسية والاحتياجات الطبية والدوائية، منوها بأن على بلاده محاربة الفقر إلى جانب مكافحة كورونا،وينبغي لنا الاهتمام بالجبهتين.

وأوضح روحاني بحثت مع الفريق الاقتصادي الحكومي عودة بعض الأنشطة الاقتصادية، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، لما بعد الثامن من نيسان الحالي، وسنتخذ القرار النهائي الأحد المقبل.

وتعد ايران بؤرة فيروس كورونا في الشرق الاوسط وانتقل منها لدول مجاورة وخليجية واقليمية.