تحذير أممي من تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد العالمي

حذرت الأمم المتحدة من احتمال أن تعاني الدول والاقتصاد العالمي من تداعيات وخيمة طويلة المدى بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الانترنت : ما زلنا بعيدين للغاية عن النقطة التي نحتاج للوصول إليها لنحارب كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم بشكل فعال وأن نكون قادرين على معالجة الآثار السلبية.

وأضاف انه : مهتم بشكل خاص بأفريقيا وحث الدول المتقدمة على بذل المزيد من الجهد للدول الأقل استعدادا.

وتفشى الفيروس باكثر من دول العالم مسببا باصابة اكثر من 930 الف ووفاة مايقرب من 50 الفا.