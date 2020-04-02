التعليم العالي : تقييم الطلبة الإلكتروني يضاف لدرجات السعي





اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقييم الطلبة عبر التعليم الإلكتروني يضاف إلى درجات السعي لهم.



وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في بيان : إنه تم صدور توجيه رسمي للجامعات باعتماد التعليم الإلكتروني نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.



وأوضح بأن الطلبة سيتواصلون مع الاساتذة من خلال هذه الطريقة وبدلاً من اعطاء المواد إلى الطلبة بصورة مباشرة يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي .



ولفت العربي إلى أن هنالك تقييماً للطلبة من خلال هذه الآلية تضاف فيها الدرجات إلى درجات السعي وهذا يتوافق مع ما قامت به جميع المؤسسات الاكاديمية العالمية وان المنظمات الدولية كاليونسكو والاسيسكو عدته خياراً ناجحاً.



ف.ا