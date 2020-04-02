وصول الطائرة الأولى التي تقل العراقيين من الهند إلى مطار بغداد

أعلنت وزارة النقل عن وصول الطائرة الاولى التي تقل المواطنين العراقيين من المرضى الى أرض الوطن مشيرةً، الى أن الرحلة الثانية ستصل في ساعات الفجر الاولى من اليوم الخميس.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان أنه تم نقل المسافرين البالغ عددهم 155 من اصل 444 مواطنا عراقيا على الطائرة التابعة لأسطول الناقل الوطني والتي تحمل الطراز B737/YI-AST أما الطائرة الثانية ستصل خلال ساعات الفجر الاولى من اليوم الخميس، تلبية لمناشدتهم التي اطلقوها عبر منصات التواصل الأجتماعي ورسائل الأستغاثة التي ارسلوها الى وزارة النقل والسفارات العراقية في باقي الدول فكانت هذه الرحلات تلبية لمطالبهم لاسيما اغلبهم من كبار السن والأطفال المرضى.

وتابع لعيبي سيخضع الوافدين الى الفحوصات اللازمة من قبل المفارز الطبية المتواجده في مطار بغداد الدولي والمعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية للتأكد من سلامتهم.

واضاف، تم تسيير هذه الرحلات بعد استحصال كافة الموافقات الأصولية من مجلس الوزراء وخلية الأزمة وبالتنسيق مع السفارة العراقية المتواجدة في دلهي ومديرية الجوازات والملاكات الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي.

يذكر ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية نفذت أربع رحلات اليوم وخلال 24 ساعة شملت رحلتين لقطاع “بغداد -دلهي -بغداد” ورحلة لقطاع “بغداد -إسطنبول -بغداد” ورحلة لقطاع “بغداد -انقرة -بغداد” وستستمر لحين اعادة جميع المواطنين العالقين في الدول الاخرى.



