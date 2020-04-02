النفط تعلن تصدير اكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الشهر الماضي بمبلغ مليارين و(988) مليون دولار





اعلنت وزارة النفط تصدير اكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الشهر الماضي بمبلغ مليارين و(988) مليون دولار





وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان: مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليون و( 395 ) الفا و (907) براميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 287) الفا و( 439 ) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (129) الفاً و (41) برميلاً ، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت (290) الفا و(540) برميلا .



واضاف ان: المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 390) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 271 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 106 ) الاف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (4) الاف برميل والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (9) الاف برميل بمعدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 28.436 ) دولارا .



وبلغت الايرادات / حسب سومو / بلغت مليارين و(988) مليونا و (711 ) الف دولار.



وكانت إيرادات شهر شباط الماضي من النفط تجاوزت خمسة مليارات و52 مليوناً و/528/ الف دولار،



ف.ا