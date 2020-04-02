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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 10:54 ص

طاقم عسكري أمريكي برئاسة معاون وزير الدفاع يصل إلى قاعدة عين الأسد

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 كشفت مصادر مطلعة ، عن وصول طاقم عسكري أمريكي برئاسة معاون وزير الدفاع الى محافظة الانبار.
وذكرت المصادر:” ان معاون وزير الدفاع الامريكي يرافقه رئيس اركان الجيش الامريكي ومساعد هيئة الاركان الجوية الأمريكية وضابط كبير في وزارة الدفاع الأمريكية وعدد من الجنود وصلوا، الليلة الماضية، إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الانبار”.
وأضافت المصادر:” من المقرر ان يصل، اليوم الخميس، عدد من الجنود إلى قاعدة أربيل”.
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