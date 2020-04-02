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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 10:49 ص

نصيف تطالب بإعلان نتائج التحقيق في القضايا المتعلقة بمدير عام شركة نفط الجنوب والموجودة بهيئة النزاهة

عالية نصيف


طالبت النائبة عالية نصيف القضاء والادعاء العام بإعلان نتائج التحقيق في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من قبل مدير عام شركة نفط الجنوب والموجودة لدى هيئة النزاهة كونها قامت مشكورة بالاستجابة لطلب نقل القضايا الى بغداد، مؤكدة على أهمية سحب يد المدير العام الى حين حسم هذه القضايا .

وقالت في بيان : لانستغرب من قيام شخص بتحدي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتمرد على الكتب الرسمية ليحقق مكاسب شخصية، فالذي يشتري المنصب بالمال يظن أنه باق في منصبه ولن تطاله يد العدالة  ، مبينة : أن تمرد المدراء العامين على الكتب الصادرة من مجلس النواب بلغ مرحلة الاستهتار عندما تجاوز عدد القضايا سبعة وثلاثين قضية بحق مدير عام في البصرة ولم يتم اتخاذ اجراء واحد او استقدام واحد وتم نقل القضايا الى بغداد.

وبينت نصيف : أن فضيحة تعاقد شركة (لوك أويل) الروسية مع شركة أرض العراق الأمنية (التي تشارك دائما في مناقصات حقل غرب القرنة الثاني) برعاية شركة نفط الجنوب تكفي لإحالة المتورطين فيها إلى القضاء ومحاكمتهم بتهمة سرقة المال العام وتقاضي الرشا وسوء استغلال المنصب "، متسائلة : ما هو الثمن الذي دفعه المتنفذون في شركة نفط الجنوب للجهات التي تقوم بالتستر على فسادهم؟ .

وشددت نصيف على : أهمية سحب يد مدير عام شركة نفط الجنوب فورا إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن المخالفات الحاصلة في الشركة ومعرفة مصير ٣٧ قضية، وإحالة الفاسدين إلى القضاء.

ف.ا
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