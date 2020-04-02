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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 10:47 ص

نائب عن الفتح يجدد موقف كتلته الرافض للزرفي بتشكيل الحكومة

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اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، موقف تحالف الفتح الرافض لوجود عدنان الزرفي في سدة الحكم، مبينا ان معظم الكتل الشيعية ترفض ماقام به رئيس الجمهورية وتعده تجاوزا على الدستور.

وقال الفتلاوي في تصريح له ، ان “تحالف الفتح يؤكد رفضه مرارا وتكرارا لتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد ان قام رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور والتجاوز عليه”.

واضاف ان “الزرفي لم يكن مرشح المكون الشيعي في حين ان الدستور ينص على ان يكلف المرشح من قبل الكتلة الاكبر، والتي تمثل المكون الشيعي من بين المكونات والتحالفات السياسية”.

وبين ان “هناك انقسامات كبيرة داخل العملية السياسية خاصة بعد خرق الدستور، وبالتالي فأن هناك صعوبة كبيرة في تمرير الزرفي كرئيس وزراء جديد وخاصة في ظل الاجواء الحالية التي تؤكد على ان معظم الكتل الشيعية رافضة لهذه الشخصية”. 
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