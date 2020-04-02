اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن البدء بحجر جميع القادمين الى البلاد بدءا من اليوم الخميس لحين اتضاح الوضع الوبائي العالمي. ف.ا Copy أخبار متعلقة مراقبون: لابد من القيام بحجر سياسي لكل من تبوأ منصباً في العراق بعد عام 2003 الداخلية تقرر ايقاف العمل بجميع دوائر الاحوال المدنية والاقامة والجوازات لمدة اسبوع الخارجية تعلن إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا الكويت تحظر دخول السفن الإيرانية حالة الطقس: أمطار غزيرة اليوم وغدا على هذه المناطق المرور: قطع طريقين شمالي العاصمة بغداد بدءاً من اليوم