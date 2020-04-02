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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 10:36 ص

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد سلسلة من الانخفاضات

النفط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بشكل ملحوظ، بعد انخفاضات حادة سجلتها خلال الأيام الماضية بسبب مخاوف من تراجع الطلب على الخام هذا العام.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر برميل مزيج “برنت” في العقود الآجلة بنسبة 7.11% إلى 26.5 دولار، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 6.06% إلى 21.54 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار الخام بما يزيد عن 50% منذ السادس من مارس الماضي، في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم وفشل دول تحالف “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

ورفضت السعودية مقترحا روسيا بتمديد فترة التخفيضات، التي تنتهي في الأول من أبريل، لمدة 3 أشهر، بينما لم تؤيد موسكو مقترح الرياض بزيادة التخفيضات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

وبعد فشل الاتفاق أعلنت السعودية عزمها زيادة الإنتاج في أبريل 2020 إلى مستويات قياسية وقدمت حسما كبيرا على أسعار النفط لزبائنها في آسيا وأوروبا.

والآن تبحث موسكو الوضع في سوق النفط مع الشركاء في أوبك والولايات المتحدة، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا على ضرورة إيجاد حل لاستقرار الأسعار.
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