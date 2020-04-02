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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 10:34 ص

عبد المهدي : نطمئن المواطنين والعاملين واصحاب الدخل المحدود بتوفير المواد الغذائية والرواتب في موعدها

عادل عبد المهدي


اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي  ان من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطوره وانتشاره. مبينا انه لايمكن اخفاء عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال في كلمة له بالاجتماع الثاني للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا : نطمئن المواطنين وكل العاملين والاجراء اصحاب الدخل المحدود بتوفير المواد الغذائية والرواتب في موعدها .

واضاف عبد المهدي : نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين في ظل الازمة الراهنة الصعبة جدا التي تمر بالعالم وليس في العراق فقط .

واشار الى : العمل على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب في ظل الظروف الصعبة.

ف.ا
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