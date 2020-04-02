الزرفي في تغريدة :الحياة في المخيمات مأساة يجب ان تنتهي



اكد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي انه دعا وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء الموسوي لمعالجة أوضاع النازحين في البلاد.



وقال الزرفي في تغريدة على " تويتر " ,الحياة في المخيمات مأساة يجب ان تنتهي دعوت وزير الهجرة والمهجرين لمعالجةِ أوضاع النازحين إذ لا نقبل أن يعيش أهلنا في المخيمات فهدفنا هو إغلاق جميع المخيمات وإعادة النازحين الى ديارهم مُعززين مُكرمين في غضون الفترة الانتقالية القادمة ".



وكان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ،قد اكد ان الحكومة المرتقبة ستعمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك.



وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان " رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ، التقى في مقر إقامته ببغداد كلا من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي حيث اعرب الزرفي عن نيته إطلاق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق.



واكد الزرفي تلقيه إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الأتحاد الأوربي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية.

ف.ا