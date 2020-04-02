صالح وماكرون يؤكدان باتصال هاتفي أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمكافحة وباء كورونا





اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، و نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين البلدين الصديقين والدول كافة لمكافحة وباء كورونا المستجد.



وقال بيان رئاسي " ان رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتم التأكيد، خلال المكالمة، على أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين البلدين الصديقين والدول كافة لمكافحة وباء كورونا المستجد، والحدّ من انتشاره بما يحقق سلامة الشعوب، وضرورة تجاوز تحدياته على الجوانب الصحية والإنسانية والاقتصادية ".



وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره للرئيس ماكرون على ما أبداه من مشاعر تضامن طيبة تجاه العراق لمواجهة هذه الجائحة، متمنياً أن ينتصر العالم على هذا الوباء وتداعياته الخطيرة بفضل المساعي والجهود التي تُبذل في هذا الشأن ".



بدوره، جدد الرئيس الفرنسي دعم بلاده للشعب العراقي في المجالات كافة، متمنياً أن يتخطى العراقيون هذه الظروف وهم ينعمون بالأمن والسلام، مشدداً على أهمية تكثيف سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا وإنقاذ البشرية جمعاء من مخاطره".



كما جرى، خلال الاتصال، التأكيد على دعم المجتمع الدولي لجهود العراق في تحقيق الاستقرار وحماية سيادته وأمنه، فضلاً عن بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وبما يحقق السلم والأمن الدوليين".



ف.ا