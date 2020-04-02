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الخميس, 02 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 03:03 ص

ميليشيات إيران تلعب بالنار.. تحركات مريبة وواشنطن تحذرها: الثمن سيكون باهظًا

كتائب حزب الله العراق
تحاول ميليشيات إيران الإرهابية أن تصطاد في الماء العكر، ووفق مصادر فإن المرشد خامنئي الذي يتوه في أزمة كورونا ويكاد يغرق وسط الضحايا من الشعب الايراني، يبحث عن شو عسكري في العراق او اليمن يستطيع ان يخرجه من كورونا ويوجه الانظار بيعيدا عن طهران الموبوءة بكورونا. لذلك جاءت توجيهاته بمهاجمة او محاولة التحرش بالقوات الأمريكية في العراق.
 المعلومات مؤكدة بحسب المخابرات المركزية الأمريكية  والرد اياضا من جانب الرئيس ترامب كان واضحا: لا مجال للعبث مع القوات الامريكية.
 وكان قدر، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ايران من دفع ثمن باهظ حال هاجمت القوات الأميركية في العراق. وغرد ترمب على تويتر: "تؤكد معلومات وحقائق أن إيران أو وكلاءها يخططون لهجوم مباغت على قوات أميركية أو منشآت في العراق. إذا حدث ذلك، فإن إيران ستدفع ثمناً باهظاً جداً!".
وتأتي تغريدة ترمب بعد وصول قائد فيلق القدس الإيراني الجديد، إسماعيل قأني، إلى بغداد هذا الأسبوع، وفقاً لما قاله مسؤولون عراقيون، في ظل فشل الكتل العراقية بالتوافق على تشكيل حكومة جديدة. ووصل قأني، قائد فليق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إلى بغداد في أول زيارة رسمية علنية له إلى العراق منذ أن خلف قاسم سليماني. وجاء وصوله إلى مطار بغداد وسط حظر تجول مستمر منذ أيام في العراق لإبطاء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تعليق الرحلات من وإلى البلاد.

وكان سليماني قد قتل في 3 يناير2020، مع القائد في الحشد الشعبي الإرهابي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
وغادر قأني مطار بغداد تحت حراسة مشددة في موكب من ثلاث سيارات. وقال مسؤولون إن قأني التقى عددا من الزعماء من بينهم هادي العامري، ورئيس حركة الحكمة عمار الحكيم، وكذلك الرئيس برهم صالح.
ياتي هذا فيما قال مسؤول أميركي، إن معلومات المخابرات الأميركية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأميركية في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير كانون الثاني. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المخابرات الأميركية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.
ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة. وحذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران، من دفع ثمن باهظ حال هاجمت القوات الأميركية في العراق.

بعد أنباء عن تحركات للقوات الأميركية من أجل مواجهات الميليشيات الموالية لطهران في العراق، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، من "عدم استقرار كارثي" في المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وقف الإجراءات المستفزة والمثيرة للحروب في ظل انتشار فيروس كورونا، تأتي هذه التحركات الأميركية معاكسة للموقف الرسمي للحكومة العراقية وللبرلمان والشعب العراقيين، الأمر الذي يثير التوتر ويقود المنطقة لحالة من عدم الاستقرار الكارثي"، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".
ويأتي هذا التحذير الإيراني، بعد أن أعرب عدد من المسؤولين الإيرانيين عن قلقهم من إعداد الولايات المتحدة لعمليات عسكرية محتملة تستهدف الميليشيات العراقية الموالية لإيران. وجدد موسوي دعوة إيران المشيوهة، لمغادرة القوات الأميركية للعراق وفقاً "لمطالب الشعب والحكومة" العراقيين، حسب تعبيره، مطالباً واشنطن بأن تمتنع عن "خلق توترات في المنطقة".
وكانت الولايات المتحدة قد قامت الأسبوع الماضي بنقل جزء من قواتها من بعض القواعد العسكرية العراقية. كما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة زادت عدد أنظمة "باتريوت" المضادة للدفاع الجوي حول القواعد العسكرية العراقية حيث تنتشر قواتها.
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أخر تعديل: الخميس، 02 نيسان 2020 03:05 ص
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