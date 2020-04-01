تقرير| حملة الحشد الإرهابي لمواجهة كورونا مضللة وهدفها نشر صواريخ كاتيوشا بالعاصمة والمدن العراقية

مراقبون: على الحكومة إيقاف الحملة فورا وإسنادها لوزارتي الداخلية والدفاع كما هو الحال في مختلف دول العالم







حذر مراقبون، لبغداد بوست من التحركات الواسعة التي يقوم بها الحشد الشعبي الإرهابي في مختلف المناطق، تحت إدعاءات مواجهة فيروس كورونا، وقالوا: إن تحركاته لم تظهر إلا في الساعات الأخيرة، وهى ليست لكورونا على الإطلاق ولكن لإخفاء ونشر العديد من الأسلحة في المدن العراقية تحسبا لهجمة وشيكة من القوات الأمريكية على مواقع الميليشيات.

وطالبوا الحكومة بكف يد الحشد الارهابي عن هذه العملية وإعطاء الأمور لوزارات الداخلية أو الدفاع كما هو الحال في مختلف دول العالم.

وشددوا أن تحركات الحشد الشعبي العسكرية تحت ادعاءات كورونا ستحول مختلف المدن في العراق والعاصمة، لأهداف يتم قصفها لملاحقة إرهابيو ايران.

وكانت قد أطلقت هيئة الحشد الشعبي، الارهابي، ما اسمتها بعملية وقائية كبرى باسم "كبح الجائحة" لمواجهة تفشي كورونا بمشاركة 1200 آلية نشرت في جميع مناطق العاصمة ضمن حملة وعي.







وقالت الهيئة في بيان انها اطلقت، عملية وقائية كبرى باسم كبح الجائحة لمواجهة كورونا في مناطق تفشي الوباء في العاصمة بغداد وبمشاركة 5000 الاف عنصر و1200 آلية نشرت في جميع مناطق العاصمة ضمن حملة وعي.

وأضافت ان العملية انطلقت من أربع مناطق وهي أكبر عملية مركزية في العراق وستستمر في جميع أحياء العاصمة بغداد لحين زوال خطر الوباء!!

وأضاف بيان لحملة "وعي" ان "الحملة ستنطلق ضمن الجهود الواسعة التي يبذلها الحشد الشعبي بمختلف مديرياته وتشكيلاته منذ في محافظات العراق ومنذ بداية انتشار الوباء في البلد!

وأن جهد الحملة سيوزع على الأماكن الأكثر تعرضا للفيروس وسيتم استخدام المعايير الصحية والبيئية في عمليات التعفير والتعقيم والتنظيف. وتابع البيان، ان "هذه الحملة تعتبر المرحلة الثانية من المواجهة مع كورونا بعد نجاح المرحلة الأولى في الحد من تهديد الجائحة في المحافظات.

وأطلق اللواء 21 في الحشد الشعبي الارهابي، حملة "محنتنا واحدة" لمساعدة أهالي الديوانية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره .

وذكر بيان لإعلام الحشد، أنه استجابة لنداء المرجعية اطلق اللواء 21 حملة تعفير وتطهير واسعة في قضاء ال بدير والمناطق الريفية في الديوانية وتوزيع مواد غذائية بين العوائل الفقيرة.

مراقبون، قالوا إن حملة الحشد الإرهابي انطلقت بعد ساعات قليلة من وصول قائد فيلق القدس الإرهابي إسماعيل قا أني ، إلى العراق وهى التوجيهات التي أشار بها. بعد اجتماعه مع قادة الميلشيات وأذرع إيران في العراق وفي مقدمتهم عمار الحكيم وهادي العامري ونوري المالكي وغيرهم، وكشفوا أن هدفها التأهب للضربة الأمريكية القادمة.