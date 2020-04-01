هل يمنح كورونا والخطر الصحي بالبلاد الزرفي قبلة الحياة لتمرير وزارته ؟



أكد عضو مجلس النواب اسعد البدري، الاربعاء، ان اغلب الكتل السياسية ستدعم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بسبب تفشي وباء كورونا.



وقال البدري في تصريح لـه ، ان “مواجهة وباء كورونا بحاجة الى مخصصات مالية وهذا الامر يتوقف على مشروع قانون الموارنة الاتحادية”، لافتا الى ان “الكتل السياسية الرافضة للزرفي غيرت موقفها بسبب الخطر الصحي الذي يسود البلاد”.



واضاف ان “اغلب الكتل السياسية ستضحي بمصالحها الشخصية وستدعم الزرفي”، مبينا ان “الزرفي سيمرر باغلبية مريحة داخل مجلس النواب”.



واكد عضو مجلس النواب اسعد المرشدي، امس الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيقدم طلبا رسميا لمجلس النواب الاسبوع المقبل لعقد جلسة لمنح حكومته الثقة.

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