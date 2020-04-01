وزارة الخارجية: إعادة 400 مواطن عالق في الهند إلى العراق

أعلنت وزارة الخارجية عن اعادة 400 مواطن عالق في الهند الى العراق.

وقال المتحدث بأسم الوزارة احمد الصحاف في بيان:” ان وزارة الخارجية ، بالتنسيق مع خلية الازمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة العراق

في نيودلهي وبحضور السفير والكادر الدبلوماسي ، سيرت رحلتين للخطوط الجوية العراقية لاعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنهما نحو (400) مواطن”.