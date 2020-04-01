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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 03:48 م

وزارة الخارجية: إعادة 400 مواطن عالق في الهند إلى العراق

الخارجية
 أعلنت وزارة الخارجية عن اعادة 400 مواطن عالق في الهند الى العراق.
وقال المتحدث بأسم الوزارة احمد الصحاف في بيان:” ان وزارة الخارجية ، بالتنسيق مع خلية الازمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة العراق
في نيودلهي وبحضور السفير والكادر الدبلوماسي ، سيرت رحلتين للخطوط الجوية العراقية لاعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنهما نحو (400) مواطن”.
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