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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 نيسان 2020 02:27 م

صحيفة بريطانية: أمريكا ستنقل بطاريتين باتريوت جديدتين من الكويت إلى العراق

صواريخ باتريوت
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن أن الولايات المتحدة الأميركية، ستنقل بطاريتين باتريوت جديدتين من الكويت إلى العراق.

وذكرت الصحيفة، أن "القوات الأميركية، نشرت صواريخ باتريوت في عدد من قواعدها العسكرية في العراق، حيث وصلت إحدى بطاريات الصواريخ إلى قاعدة "عين الأسد" في الأنبار".

وكشف مسؤول عسكري أميركي، أن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة "حرير" في أربيل، وأن هناك بطاريتين في الكويت بانتظار نقلهما إلى العراق، ما قد يرجح احتمالية إقدام واشنطن على ضربات قريبة لأهداف تابعة للفصائل المسلحة في العراق".
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