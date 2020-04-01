اصابة طبيبة بفايروس كورونا في واسط





وقالت الدائرة في بيان ، انها سجلت اصابة بفايروس كورونا لطبيبة مقيمة في مستشفى الزهراء التعليمي .



وكانت محافظات الديوانية وبابل واربيل والنجف، سجلت في وقت سابق 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا.