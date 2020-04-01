اصابة طبيبة بفايروس كورونا في واسط

وقالت الدائرة في بيان ، انها سجلت اصابة بفايروس كورونا لطبيبة مقيمة في مستشفى الزهراء التعليمي . وكانت محافظات الديوانية وبابل واربيل والنجف، سجلت في وقت سابق 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا. Copy أخبار متعلقة إيران تسجل 2987 إصابة و138 وفاة بسبب كورونا خلال 24 ساعة الماضية المثنى تسجل 4 إصابات جديدة بفايروس كورونا الصحة تعلن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس كورونا وأربع حالات وفاة ارتفاع عدد الإصابات في كربلاء بفايروس كورونا إلى 55 حالة كورونا يجتاح العالم.. و22 دولة لم يصلها الفيروس القاتل الخارجية : 33 اصابة بكورونا للعراقيين في دول العالـم