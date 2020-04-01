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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 02:16 م

فايروس كورونا يطلق سراح اكثر من 600 متهم ومحكوم في بغداد !

سجون الحشد الشعبي الارهابي

اعلنت رئاسة محكمة استئناف الكرخ  اخلاء سبيل اكثر من ٦٠٠ متهم ومحكوم من قبل محاكمها المختلفة بالكفالة والافراج الشرطي ، خلال عشرة ايام.

وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى ان "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت اخلاء سبيل ( 608 ) متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات ، بالافراج والافراج الشرطي ، منذ العشرين من آذار حتى الاول من نيسان".

واوضح :"  ان  هذا الاجراء يأتي انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الاعلى ضمن سلسلة اجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فايروس كورونا".

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