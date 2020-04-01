فايروس كورونا يطلق سراح اكثر من 600 متهم ومحكوم في بغداد !

اعلنت رئاسة محكمة استئناف الكرخ اخلاء سبيل اكثر من ٦٠٠ متهم ومحكوم من قبل محاكمها المختلفة بالكفالة والافراج الشرطي ، خلال عشرة ايام.



وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى ان "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قررت اخلاء سبيل ( 608 ) متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات ، بالافراج والافراج الشرطي ، منذ العشرين من آذار حتى الاول من نيسان".



واوضح :" ان هذا الاجراء يأتي انسجاما مع توجيهات مجلس القضاء الاعلى ضمن سلسلة اجراءات وقائية يتخذها بغية الحد من انتشار فايروس كورونا".