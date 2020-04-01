نائب عن الحكمة : انسحبنا من مفاوضات الكتل الشيعية بشأن الموقف من الزرفي

اعلن النائب عن تيار الحكمة الوطني عباس سروط انسحاب كتلة الحكمة من المفاوضات الجارية بين الكتل الشيعية بشأن القبول بالمرشح المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي او اختيار بديل عنه.



وقال سروط في تصريح صحفي :" ان كتلة الحكمة اتجهت اليوم نحو مساعدة الشعب العراقي لمواجهة خطر فيروس كورونا ، وتركت العمل السياسي والمفاوضات بين الكتل الشيعية بشأن القبول بالزرفي او اختيار بديل عنه ".



واكد :" ان ما تقرره الكتل الشيعية لن يكون محط اعتراض من كتلة الحكمة ، سواء كان القبول بتكليف الزرفي او عدمه".



واستبعد سروط عقد جلسة لمجلس النواب خلال الفترة الحالية او المقبلة للتصويت على كابينة الزرفي او غيره ، بسبب انتشار وباء كورونا .