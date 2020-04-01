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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 01 نيسان 2020 02:04 م

اكثر من ثلاثمائة الف برميل واردات الاردن من نفط العراق خلال شهر اذار الماضي

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اكثر من ثلاثمائة الف برميل واردات الاردن من نفط العراق خلال شهر اذار الماضي


اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، أن الكميات التي استوردها الاردن من نفط العراق بلغت خلال شهر اذار الماضي نحو 310 الاف برميل، بمعدل 10 الاف برميل يوميا.

وقالت زواتي في تصريح صحفي اليوم، ان مصفاة البترول الأردنية استقبلت منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي لدى موقع المصفاة بمدينة  الزرقاء الأردنية، في الخامس من أيلول 2019، ولغاية نهاية شهر اذار 2020، ما مجموعه 1ر2 مليون برميل وبمعدل يومي بلغ حوالي 10 الاف برميل.
وتقاسم 1195 صهريجا عراقيا وأردنيا خلال شهر اذار الماضي نقل كميات النفط الخام العراقي المستورد بموجب مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين في الثاني من شهر شباط 2019.

وقالت زواتي، ان عملية نقل النفط العراقي تتم حاليا وفقا للمعطيات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، بتفريغ الصهاريج العراقية في صهاريج أردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين.
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