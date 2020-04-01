

القت دوريات النجدة القبض على ١٢ شخصا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال.



وقال بيان لاعلام نجدة بغداد : انه من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على ١٢ شخصا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وذلك لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة.



من جانب اخر القت دوريات النجدة على شخص يقوم باطلاق النار في الهواء بغية ترويع المواطنين في منطقة العلاوي وعلى شخص اخر اعتدى على عدد من المواطنين وهو يحمل سلاح كلاشنكوف في منطقة علي الصالح.