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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 01:44 م

نشطاء: أزمة العراق الصحية والاقتصادية والأمنية يتحملها ثلاث شخصيات في المجتمع

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يرى الخبير السياسي، باسل حسين، أن ازمة العراق الصحية والاقتصادية والأمنية الحالية يتحملها ثلاث شخصيات في المجتمع.

وقال حسين في تغريدة على “تويتر”، إن “أزمة العراق الحالية يتحملها ثلاث: رجال دين بلا قيم دينية او إنسانية وساسة فاسدين بلا ضمير او أخلاق وقادة مليشيات لا يؤمنون بالدولة”.

يذكر ان برميل النفط في العراق يصل سعره الصافي الى 10 دولارات فقط، بينما استفحل وباء كورونا في البلاد حتى وصل الى أكثر من 600 إصابة، بينما تواصل عمليات قصف قواعد التحالف الدولي دون إجراءات من الحكومة العراقية.
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