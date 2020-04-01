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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 01:39 م

إيران تتجاوز الـ3 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا

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أعلن مسؤول بوزارة الصحة في إيران، الأربعاء، عن قفزة جديدة لحالات الإصابة والوفاة في البلاد، جراء فيروس كورونا الجديد.

وقال المسؤول إن عدد الإصابات بكورونا في إيران وصلت إلى 47593، وعدد الوفيات بلغ 3036 حالة.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، قد كشف للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، أن 3703 من إجمالي المصابين في حالة حرجة.

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