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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 01 نيسان 2020 01:34 م

الزرفي : سنعمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي

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الزرفي : سنعمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي


اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ،ان الحكومة المرتقبة ستعمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك.

 وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان " رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ، التقى في مقر إقامته ببغداد كلا من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي حيث اعرب الزرفي عن نيته إطلاق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق.

واكد الزرفي  تلقيه إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الأتحاد الأوربي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية.

من جانبه استعرض وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى آخر تحديثات خارطة التواجد المناطقي للمهجرين والنازحين داخل العراق وخارجه، والمعوقات التي تحول دون عودتهم الى مدنهم وقراهم.

 من جهته قدم قدم رئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي عرضا مفصلا لخطط وبرامج الصندوق في ملف إعادة بناء المدن المدمرة جراء إحتلال عصابات داعش الإرهابية، وحجم المشاريع المنفذة في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى.
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