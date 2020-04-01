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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 01:28 م

البنتاغون : الحكومة العراقية تدرك حاجتنا لمنظومة باتريوت

البنتاغون
البنتاغون : الحكومة العراقية تدرك حاجتنا لمنظومة باتريوت


أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الأميركية شون روبرتسون، نقل منظومة باتريوت الدفاعية، لحماية أمن العراق، وقوات التحالف والقوات الأميركية هناك.

وقال روبرتسون لشبكة رووداو الإعلامية الكردية إن "أميركا ستقوم بنقل منظومة باتريوت الدفاعية إلى العراق، لحمايته وحماية القوات الأميريكية هناك، من الهجمات الجوية التي نتعرض لها، في المقرات العسكرية في العراق والتي تستقر فيها قوات التحالف".

وأضاف أن "من المهم أن نلاحظ أنه تم قتل جنود عراقيين وجنود من قوات التحالف في الهجمات نفسها، التي اعتدت على سيادة العراق"، موضحا "نواصل العمل في نقل المنظومة الدفاعية للعراق، إلا أننا لا نستطيع أن نكشف كافة التفاصيل لأسباب أمنية، والمسؤولون العراقيون على اطلاع تام أننا بحاجة لتلك المنظومة، وهناك تنسيق وتعاون بيننا، بهذا الشأن".

وتابع أن "أميركا وقوات التحالف، ملتزمتان بالعمل على هزيمة داعش في العراق، والقضاء على بقايا التنظيم بشكلٍ نهائي، كما أنهما ستواصلان دعم أمن واستقرار العراق".

ونشرت الولايات المتحدة، يوم الإثنين الماضي، منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من تعرض القوات الأميركية لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية أميركية وعراقية.

وقد وصلت إحدى بطاريات باتريوت إلى قاعدة عين الأسد، التي ينتشر فيها جنود أميركيون، الأسبوع الماضي، ويتم تركيبها، وفقاً لمسؤول عسكري أميركي ومصدر عسكري عراقي.

وقال المسؤول الأميركي إن "بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة في أربيل، ".

وأضاف المسؤول نفسه أن "بطاريتين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق".

وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.
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