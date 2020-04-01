الاتحاد الأوروبي يحذر باريس سان جيرمان بسبب هالاند

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحذيرا رسميا إلى باريس سان جيرمان، بسبب نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد حذر اليويفا سان جيرمان، بسبب "السلوك غير اللائق"، في رأي الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، للاعبيه عقب مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، أمام بوروسيا دورتموند على ملعب حديقة الأمراء.

وخطف سان جيرمان بطاقة التأهل لدور الـ8 بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، لكن عقب لقاء الإياب قام لاعبو باريس مجتمعين بتقليد احتفال إيرلينج هالاند، نجم دورتموند، كنوع من السخرية من اللاعب النرويجي الشاب.

وكان هالاند احتفل بذات الطريقة في لقاء الذهاب الذي أقيم في ألمانيا. ولم يقر اليويفا أي عقوبة على باريس سان جيرمان، لكنه اكتفى بالتحذير.