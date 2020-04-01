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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 12:30 م

رابطة المطابع : طبع العملة جريمة اقتصادية

دينار - أرشيفية

انتقدت رابطة المطابع العراقية فكرة طبع العملة ، ووصفتها بانها " جريمة اقتصادية ".

وقال  نائب رئيس الرابطة  احمد محمد نعمة، في تصريح صحفي :" ان طبع العملة الورقية، جريمة اقتصادية تعيد  الى الاذهان اوضاع البلاد زمن النظام السابق".

 واكد نعمة :"  ان  هذه العملية ستشجع الخارجين على القانون على طبع كميات لامحدودة من العملة في ظل استشراء الفساد والانفلات الامني". 

واقترح :" ان  تتخذ الحكومة اجراءات بديلة لتفادي انهيار الدينار نتيجة الطبع واحتمالات التزوير "، مبينا :" ان احد البدائل  يتمثل بتوزيع الرواتب بالدولار عوضا عن بيعه بمزاد العملة الذي يجري يوميا داخل البنك المركزي".

 

ف.ا

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