رابطة المطابع : طبع العملة جريمة اقتصادية

انتقدت رابطة المطابع العراقية فكرة طبع العملة ، ووصفتها بانها " جريمة اقتصادية ".



وقال نائب رئيس الرابطة احمد محمد نعمة، في تصريح صحفي :" ان طبع العملة الورقية، جريمة اقتصادية تعيد الى الاذهان اوضاع البلاد زمن النظام السابق".



واكد نعمة :" ان هذه العملية ستشجع الخارجين على القانون على طبع كميات لامحدودة من العملة في ظل استشراء الفساد والانفلات الامني".



واقترح :" ان تتخذ الحكومة اجراءات بديلة لتفادي انهيار الدينار نتيجة الطبع واحتمالات التزوير "، مبينا :" ان احد البدائل يتمثل بتوزيع الرواتب بالدولار عوضا عن بيعه بمزاد العملة الذي يجري يوميا داخل البنك المركزي".

ف.ا