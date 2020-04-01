تدريسيون في الجامعة العراقية يشاركون بمؤتمر علمي حول فايروس كورونا في الصين



شارك تدريسيون في الجامعة العراقية بمؤتمر علمي في الصين لدراسة فيروس كورونا والأمور المتعلقة بالوقاية منه.



وقالت وزارة التعليم العالي في بيان :" ان تدريسيين من كلية الطب في الجامعة العراقية شاركوا بالمؤتمر العلمي الذي نظمته شركة (Astrazenica) حول وباء كورونا " ، مشيرة الى :" ان المؤتمر الذي عقد عبر الانترنت بعنوان (COVID-19Critical Exposure and Discission) يهدف الى تبادل احدث المعلومات حول الفايروس في الدول الاكثر تضرراً من الوباء كالصين وايطاليا وفرنسا والمانيا وتحديد افضل السبل لمواجهته ".



واضافت :" ان المؤتمر ناقش اسباب ظهور المرض، وطرق التعامل مع المصابين والحد من انتشاره، وسبل العلاج وابرز المستلزمات والادوية المستخدمة لانقاذ المصابين، فضلا عن الدعوة الى توفير اجابات للكثير من الجوانب المجهولة في ما يتعلق بالوباء".



وتضمن المؤتمر مناقشة مجموعة محاور رئيسة منها طرق العزل والحجر الصحي، ومنع اختلاط المصابين بغيرهم، بالاضافة الى طرق تجنب العدوى والوقاية منها .



ف.ا