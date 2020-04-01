دبلوماسي أمريكي: انتظروا سوريا ولبنان والعراق.. قنابل موقوتة!

أبدى السفير الأمريكي الأسبق لدى البحرين آدم إيريل، اندهاشه من أن يعتقد العالم بأن مدينة نيويورك لديها مشكلة حقيقية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال إيريل في تغريدة له على صفحته في "تويتر": "إن كنتم تعتقدون أن نيويورك لديها مشكلة، فانتظروا فقط حتى يضرب فيروس كورونا الجديد الملايين من النازحين واللاجئين في سوريا ولبنان والعراق واليمن وكينيا وغزة".

ووصف هذه الدول بأكثر المناطق "كثافة سكانية على الأرض والتباعد الاجتماعي مستحيل وتعاني من فشل بجهود التعقيم والرعاية الصحية بأدنى مستويات.. إنها قنابل موقوتة".



