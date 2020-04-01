خبير اقتصادي : العراق لن يصمد طويلا في حال استمرار الازمة المالية



حذر الخبير الاقتصادي صلاح الزيدي، من ان العراق لن يصمد طويلا ، في حال استمرار الازمة المالية ، لافتا الى ان اسعار صرف الدولار سترتفع عن مستواها الطبيعي وسيفقد البنك المركزي سيطرته عليها .



وقال الزيدي في تصريح صحفي :" ان احتياطات البنك المركزي تصل الى 60 مليار دولار، مبينا :" ان استمرار انخفاض اسعار النفط سيقود البنك المركزي الى الاستعانة بالاحتياطي النقدي لتغطية حاجة السوق والميزانية التشغيلية، وبالتالي فان شحة الدولار بالاسواق سترفع قيمته امام الدولار خاصة في حال استمرار الوضع الراهن الى اكثر من 6 اشهر".



وبين :" ان العراق يجب ان يلجأ الى وسائل اخرى لتعزيز موازنته ، خاصة ان هناك الكثير من الموارد غير المستغلة بالشكل الصحيح ، منها المزارات الدينية والمواقع السياحية وعقارات الدولة والاراضي الزراعية والسكنية العائدة الى وزارة المالية، اضافة للمجمعات السكنية التي من الممكن ان تكون بديلة لواردات النفط ".



ف.ا