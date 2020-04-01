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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 11:55 ص

مصدر أمني يكشف عن تحركات أمريكية في ست محافظات عراقية

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 كشف مصدر امني، عن وجود تحركات اميركية في ست محافظات، فيما حذر من استهداف مواقع للحشد الشعبي بتلك المناطق.
وقال المصدر ان “مسؤولين أميركيين أبلغوا قيادة العمليات بأنهم ملزمين باتخاذ إجراءات ضد مصادر تهديد حياة الجنود والرعايا الأميركيين في العراق، ضمن إجراءات دفاعية، وهذا الحديث جرى منذ 25 آذار الماضي، واتهموا فصائل مسلحة بأنها وراء استهدف القواعد والمصالح الأميركية عبر الهجمات الصاروخية”.
واضاف ان “المسؤولين الأميركيين اعتبروا عجز الحكومة عن الكشف عن مضمون تحقيقها بشأن استهداف معسكر التاجي في 11 آذار دليلاً على عدم استطاعة الدولة فرض سيطرتها أو امتلاك قرارها”، مشيرا الى ان “الأميركيين ركزوا في طلعاتهم الجوية في الأيام الأخيرة على مناطق جنوب كركوك وشرق صلاح الدين وديالى، وغرب الأنبار وشمال بابل وغرب كربلاء، وهذه المناطق كلها توجد فيها معسكرات رئيسية لفصائل ب‍الحشد الشعبي”.
واكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اول امس الاثنين، ان الاعمال اللاقانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية او الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية، فيما اشار الى ان الحكومة تتابع بقلق المعلومات حول وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية.




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