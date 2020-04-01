المكلف السابق : السنة والاكراد مصرون على المحاصصة



اتهم رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، الاطراف السنية والكردية بالاصرار على المحاصصة وعدم التنازل عن استحقاقاتها .



وقال علاوي في تصريحات متلفزة ، ان القيادة الكردية ابلغته بضرورة تسمية وزراء سياسيين من الاكراد حفاظاً على الكيان الدستوري للاقليم".



واضاف :" لو كنت تنازلت عن شروطي في تشكيل الحكومة لاحدى الجهات ، لكنت الآن رئيساً للوزراء ".



وتابع علاوي :" ان محمد الحلبوسي اصر على تسمية الوزراء السنة بنفسه ، لكنني رفضت ذلك"، مشيرا الى انه :" كانت هناك اتفاقية بين الحلبوسي والقوى الكردية تتعلق بتقاسم الاستحقاقات وتسمية الوزراء مقابل منحي الثقة ".



ف.ا