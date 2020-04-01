بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 نيسان 2020
آخر الأخبار
دبلوماسي أمريكي: انتظروا سوريا ولبنان والعراق.. قنابل موقوتة! خبير اقتصادي : العراق لن يصمد طويلا في حال استمرار الازمة المالية الخطابي يمنع دخول شاحنات إيرانية إلى كربلاء الاتحاد الوطني : هذا هو موقف الاكراد من الشخص المرشح لرئاسة الوزراء المكلف السابق : السنة والاكراد مصرون على المحاصصة الحكمة : عقد جلسة استثنائية للبرلمان قبل انتهاء حظر التجوال .. مستبعد المثنى تسجل 4 إصابات جديدة بفايروس كورونا قائد فيلق القدس الإرهابي في بغداد لحسم ثلاثة ملفات رئيسة لجنة نيابية تطالب بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة تحت تصرف خلية الأزمة عاجل.. "فرانس برس": عدد الوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا يتخطى حاجز الـ30 ألفا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 11:48 ص

المكلف السابق : السنة والاكراد مصرون على المحاصصة

محمد توفيق علاوي

اتهم رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، الاطراف السنية  والكردية بالاصرار على المحاصصة وعدم التنازل عن استحقاقاتها .

وقال علاوي في تصريحات متلفزة ،  ان القيادة الكردية ابلغته بضرورة تسمية وزراء سياسيين من الاكراد حفاظاً على الكيان الدستوري للاقليم".

واضاف :" لو كنت تنازلت عن شروطي في تشكيل الحكومة لاحدى الجهات ، لكنت الآن رئيساً للوزراء ".

وتابع علاوي  :" ان محمد الحلبوسي  اصر  على تسمية  الوزراء  السنة بنفسه ،  لكنني رفضت ذلك"، مشيرا الى انه :" كانت هناك اتفاقية بين الحلبوسي والقوى الكردية تتعلق بتقاسم الاستحقاقات وتسمية الوزراء مقابل منحي الثقة ". 

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نصيف الخطابي

الخطابي يمنع دخول شاحنات إيرانية إلى كربلاء 01 نيسان 2020 11:55 ص

الاتحاد الوطني الكردستاني

الاتحاد الوطني : هذا هو موقف الاكراد من الشخص المرشح لرئاسة الوزراء 01 نيسان 2020 11:52 ص

ستار الجابري

الحكمة : عقد جلسة استثنائية للبرلمان قبل انتهاء حظر التجوال .. مستبعد 01 نيسان 2020 11:44 ص

1-1329111

المكصوصي : فساد وزارة التربية يزكم الأنوف .. ولابد من فتح ملفاته 01 نيسان 2020 11:17 ص

1-1329111

الأمن النيابية تفجر مفاجأة عن علاقة الزرفي بعمليات التخريب في النجف وتمويل "الجوكر" 01 نيسان 2020 10:51 ص

1-1329111

قائد فيلق القدس الإرهابي في بغداد لحسم ثلاثة ملفات رئيسة 01 نيسان 2020 10:32 ص

قتيبة الجبوري

لجنة نيابية تطالب بوضع كافة الفنادق والمباني الحكومية الشاغرة تحت تصرف خلية الأزمة 01 نيسان 2020 10:28 ص

ستار الجابري

نائب عن الحكمة: الزرفي لم يحقق أي تقدم لغاية الآن بشأن الكابينة الحكومية 01 نيسان 2020 10:06 ص

التعليقات