الحكمة : عقد جلسة استثنائية للبرلمان قبل انتهاء حظر التجوال .. مستبعد

استبعدت كتلة الحكمة النيابية، عقد جلسة استثنائية للبرلمان قبل الانتهاء من حظر التجوال الصحي.



وقال النائب عن الكتلة ستار الجابري :" ان العطلة التشريعية انتهت منذ العاشر من الشهر الجاري، الا ان مجلس النواب لم يتمكن من عقد جلساته، بسبب الظروف التي يمر بها البلد بتفشي وباء كورونا".



واضاف :" ان المجلس ليست لديه نية لعقد جلسة خلال الفترة الحالية ، وقد يواصل عقد جلساته بعد رفع حظر التجوال الصحي".



واضاف :" ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لم يقدم اي طلب لعقد جلسة لمنح الثقة لحكومته ، فضلاً عن عدم تقديمه السير الذاتية المتعلقة بكابينته الوزارية لمجلس النواب".

ف.ا