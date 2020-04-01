الديوانية تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديتين بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر بيان للدائرة ، إنه تم تسجيل “إصابتين مؤكدتين لفيروس كورونا في محافظة الديوانية”.

وأضافت الدائرة، أن “الحالة الاولى كانت لسيدة من الدغارة والاخرى لرجل كبير بالسن مصاب بسرطان الرئة من عفك توفى اثناء اخذ الفحص في الطوارئ”