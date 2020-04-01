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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 11:38 ص

صحة النجف: 16 مخالطا يغادر الحجر الصحي.. وشفاء 9 مصابين بكورونا

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اعلنت دائرة صحة للنجف، مغادرة ١٦ ملامساً الحجر الصحي ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص اصابتهم بفيروس كورونا مسبقا كما تم شفاء 9 مصابين .
واوضح مسؤول وحدة الامراض التنفسية في دائرة الصحة ليث الموسوي، ان “المحجورين المغادرين خضعوا الى متابعات من اطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية وان حجرهم كان احترازيا حماية لهم وللمجتمع“.
واكد الموسوي، ان “مجموع المحجورين المتبقين في الحجر الصحي بعد مغادرة هؤلاء اصبح 319 شخصا من كافة الاعمار وانهم موزعون على مدينة الزائرين التابعة للعتبة العلوية المقدسة والفنادق التي تم التبرع بها لهذا الغرض“.
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