روحاني: رصدنا 10 مليارات دولار لمكافحة كورونا وهذا سر انخفاض الإصابات !!

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، عن رصد منحى تنازلي للإصابات بفيروس كورونا في كافة أقاليم البلاد.

وقال روحاني، إن “بياناتنا تشير إلى أن إيران تجاوزت مرحلة الذروة وبدأت الإصابات تنخفض منذ 20 اذار”، مشيرا إلى أن “الإحصاءات تشير إلى أن آلاف الأسرة في المشافي لا تزال شاغرة ولا مشكلة لدينا في المعدات الطبية والوقائية.

وأكد روحاني أن “الشعب الإيراني التزم اليوم بالإرشادات ولم يخرج إلى الحدائق في يوم الطبيعة”، مشيرا إلى أن “التنقل بين المدن الإيرانية انخفض بمقدار 80% بسبب إجراءات الحد من انتشار الوباء”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن حكومته خصصت مبلغ 10 مليارات دولار لدعم القطاعات والأشغال التي تضررت جراء فيروس كورونا.



