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الأربعاء, 01 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 نيسان 2020 11:20 ص

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الوسط الرياضي العراقي

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 سجل العراق، أول إصابة بفيروس كورونا في الوسط الرياضي والكروي.
وتأكدت إصابة أحمد فعل، مدرب نادي شباب العراق، الناشط في الدرجة الأولى، بفيروس كورونا، بعد إجراء التحاليل اللازمة، وجرى وضعه في العزل الصحي.
وسبق لفعل أن مثل الزوراء في الفئات السنية المختلفة، قبل أن يلعب لأندية التجارة والدفاع الجوي وكركوك وحيفا، وغيرها.
وارتفع عدد المصابين جراء الفيروس في العراق، إلى 694 مصابا، فيما سجلت 50 حالة وفاة
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